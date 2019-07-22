Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını kampa girerek sürdüren ve aynı zamanda Damien Comolli'nin önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:11 Güncelleme: 22.07.2019 12:11
Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

Sportif Direktör Damien Comolli'nin listesi üzerinden yapılan görüşmeler devam ederken, İtalyan basınında şaşırtıcı bir haber yer aldı.

Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

Roma News'un haberine göre Roma, İsveçli kalecisi Robin Olsen'i takımdan göndermek istiyor.

Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

29 yaşındaki deneyimli eldivenle ilgilenen takımların West Ham United ve Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe için şaşırtan iddia! İtalyanlar duyurdu

İsveçli file bekçisi için menajerlerin devrede olduğu ve oyuncuyu takımdan göndermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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