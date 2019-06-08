Brahimi kararını Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra verecek
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Brahimi'nin stratejisi belli oldu

Brahimi'nin transfer stratejisi belli oldu

Portekiz ekibi Porto ile yollarını ayıran Cezayirli futbolcu 'nin kararı Afrika Uluslar Kupası sonrasında belli olacak. Yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesi beklenirken, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında ve var. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Porto ile olan sözleşmesi haziranın sonunda bitecek olan 'nin yeni adresinin Türkiye olabileceği konuşuluyor.

Özellikle ve 'nin kıskacında olan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun ise kararıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan habere göre Cezayirli oyuncunun kararını Afrika Uluslar Kupası sonrası vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sıkı takibinde olan Brahimi daha önce 'ya gitmek istemediği için Olympique Marsilya'yı reddetmişti. Galatasaray'ın, Cezayirli yıldıza yıllık 3,5 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.

YACINE BRAHIMI KİMDİR?

8 Şubat 1990 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen asıllı Yacine Brahimi, PSG ve Rennes'in altyapılarında oynadıktan sonra Rennes'in A takımıyla sözleşme imzaladı. ?2014'te Granada'dan Porto'ya transfer olan yıldız isim, 5 yıldır Portekiz temsilcisinde forma giyiyor. Milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Yacine Brahimi, sol kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor.

  1. 08.06.2019
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