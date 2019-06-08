Brahimi'nin transfer stratejisi belli oldu

Porto ile olan sözleşmesi haziranın sonunda bitecek olan Yacine Brahimi'nin yeni adresinin Türkiye olabileceği konuşuluyor.

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kıskacında olan 29 yaşındaki yıldız futbolcunun ise transfer kararıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan habere göre Cezayirli oyuncunun kararını Afrika Uluslar Kupası sonrası vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sıkı takibinde olan Brahimi daha önce Fransa'ya gitmek istemediği için Olympique Marsilya'yı reddetmişti. Galatasaray'ın, Cezayirli yıldıza yıllık 3,5 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.

YACINE BRAHIMI KİMDİR?

8 Şubat 1990 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Cezayir asıllı Yacine Brahimi, PSG ve Rennes'in altyapılarında oynadıktan sonra Rennes'in A takımıyla sözleşme imzaladı. ?2014'te Granada'dan Porto'ya transfer olan yıldız isim, 5 yıldır Portekiz temsilcisinde forma giyiyor. Milli takım tercihini Cezayir'den yana kullanan Yacine Brahimi, sol kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor.