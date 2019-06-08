Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini en kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın istediği tarzdaki golcüyü İngiltere'de buldu.
8 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
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Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferini verdi.
Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.
Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...
Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü İngiltere'de buldu.