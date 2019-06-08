Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den! - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferini en kısa sürede bitirmek için kolları sıvadı. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Sportif Direktör Damien Comolli, tecrübeli teknik adamın istediği tarzdaki golcüyü İngiltere'de buldu.

8 Haziran 2019 Cumartesi 10:08
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Geride bıraktığımız sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Sarı-Lacivertliler, önceliğini Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda forvet transferini verdi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Yanal, yönetime 2013-14 sezonu şampiyonluğunu hatırlatarak o dönemde forma giyen golcülerin özelliklerine sahip iki forvet istedi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Fenerbahçe'nin ligi Nisan ayında şampiyon tamamladğı o sezon forvetleri Sow, Webo, Emenike ve Kuyt'tı...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Premier Lig'den!

Comolli, Yanal'ın aradığı seri ve bitirici özellikleri olan golcüyü İngiltere'de buldu.

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