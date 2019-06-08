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Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...
Transfer sezonunun başlamasıyla Süper Lig'de bombalar peş peşe patlayacak gibi gözüküyor. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmak hakkı kazanan Galatasaray'da transfer listesi de şekillenior. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçeli eski futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 09:26 Güncelleme: 08.06.2019 09:39
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Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetime transfer listesini sundu.
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