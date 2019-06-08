Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra... - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Transfer sezonunun başlamasıyla Süper Lig'de bombalar peş peşe patlayacak gibi gözüküyor. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direk katılmak hakkı kazanan Galatasaray'da transfer listesi de şekillenior. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçeli eski futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar...
8 Haziran 2019 Cumartesi 09:26 Güncelleme: 08.06.2019 09:39
Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

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Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transferde de hız kesmiyor.

Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetime transfer listesini sundu.

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Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Hem ligde hem de Şampiyonlar Liginde mücadele edecek Galatasaray'da tecrübeli teknik direktör, bol alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

Fatih Terim bombayı patlattı! Şener'den sonra...

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Terim, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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