Galatasaray'a yeni Pogba!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Stoke City'den kiraladığı Ndiaye'nin bonservisini almama kararı aldı. Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifler sonrası orta saha transferi için araştırma yapan Galatasaray aradığı ismi buldu.
8 Haziran 2019 Cumartesi 07:50
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Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
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Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte temaslarını arttıran sarı-kırmızılılar ilk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.
Ryan Babel ile de ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.