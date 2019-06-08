Galatasaray'a yeni Pogba! - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a yeni Pogba!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar Stoke City'den kiraladığı Ndiaye'nin bonservisini almama kararı aldı. Belhanda'ya Arabistan Ligi'nden gelen ciddi teklifler sonrası orta saha transferi için araştırma yapan Galatasaray aradığı ismi buldu.
8 Haziran 2019 Cumartesi 07:50
Galatasaray'a yeni Pogba!

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'a yeni Pogba!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte temaslarını arttıran sarı-kırmızılılar ilk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'a yeni Pogba!

Ryan Babel ile de ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'a yeni Pogba!

Galatasaray, Stoke City'den kiralanan Ndiaye'nin bonservisini almayı düşünmüyor.

Galatasaray'a yeni Pogba!

Belhanda'ya gelen ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan Aslan, rotasını İtalya'ya çevirdi.

İşte transferin detayları...

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