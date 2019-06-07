Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray.... - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Spor Toto Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından en çok gol atan ikinci isim konumunda bitiren Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Kosovalı golcü için ikinci bir görüşme gerçekleştirilecek..
7 Haziran 2019 Cuma 23:46
Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Galatasaray'ın yurt içindeki transfer hedeflerinin en tepesinde yer alan Vedat Muriç transferinde hareketlilik yaşanıyor.

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Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Sarı-kırmızılılar, Rizespor'a Kosovalı golcü için ilk teklifini sunmuş, fakat Karadeniz temsilcisi tarafından reddedilmişti.

Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı yöneticiler bu transfere daha sıcak bakmaya başladılar.

Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Buna göre Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.

Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Sarı-kırmızılı kurmayların Rizespor'un taleplerine yaklaşması durumunda mavi-yeşillilerin transfere onay vereceği öğrenildi.

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