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Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....
Spor Toto Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından en çok gol atan ikinci isim konumunda bitiren Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Kosovalı golcü için ikinci bir görüşme gerçekleştirilecek..
7 Haziran 2019 Cuma 23:46
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Galatasaray'ın yurt içindeki transfer hedeflerinin en tepesinde yer alan Vedat Muriç transferinde hareketlilik yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Rizespor'a Kosovalı golcü için ilk teklifini sunmuş, fakat Karadeniz temsilcisi tarafından reddedilmişti.
Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı yöneticiler bu transfere daha sıcak bakmaya başladılar.
Buna göre Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü ikinci bir görüşme gerçekleştirecek.