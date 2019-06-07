Vedat Muriç transferinde ikinci görüşme! Galatasaray....

Spor Toto Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından en çok gol atan ikinci isim konumunda bitiren Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Kosovalı golcü için ikinci bir görüşme gerçekleştirilecek..

7 Haziran 2019 Cuma 23:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





