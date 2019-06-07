TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunda gündemde olan yabancı sınırlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Bütün taraftarlar önümüzdeki sezon Süper Lig'e yabancı sınırlaması gelecek mi? sorusunun cevabını merak ediyordu. Özdemir'in açıklamalarından sonra bu soru yanıt buldu. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 21:45
Güncelleme: 07.06.2019 21:48
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TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özdemir yaptığı açıklamada, ''Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız.
Bütün kulüplerin verdiği bir kararda buluşacağız.
BU SEZON DEĞİL
Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor'' ifadelerini kullandı.
YABANCI SAYISI SINIRLANDIRILACAK
Nihat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncu sayısının sınırlanacağını söylemiş ve planlanan değişimi dile getirmişti.