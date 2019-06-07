Babel'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Babel'den taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Babel'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

'ın transfer gündeminde bulunan Hollandalı yıldız , hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızı, hesabından 'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.

  1. 08.06.2019
  2. Güncelleme: 08.06.2019 02:00
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