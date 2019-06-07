Babel'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Hollandalı yıldız Ryan Babel, Instagram hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.
Ryan Babel'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızı, Instagram hesabından Galatasaray'ın simgesi "aslan" fotoğrafı paylaştı.
Sarı-kırmızılı ekibin transfer gündeminde olan Babel'in bu paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Ryan Babel'in bonservisi elinde bulunuyor.
- 08.06.2019
- Güncelleme: 08.06.2019 02:00
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Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
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Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
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Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
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