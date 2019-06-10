Galatasaray'a 2 dünya yıldızı!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan sarı-kırmızılılar iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bombaları ardı ardına patlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda 2 dünya yıldızı için flaş gelimeler yaşanıyor. Galatasaray taraftarı da takıma yapılacak olan transferleri merak ediyor ve araştırıyor. İşte Galatasaray'ın çılgın transfer planı...

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:43 Güncelleme: 10.06.2019 20:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





