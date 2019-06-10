Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Diagne, Younes Belhanda ve Feghouli'yi Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar hiç beklemedikleri bir şok yaşadı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:50
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine damga vurmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Bu doğrultuda ilerleyen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Transfer için maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Feghouli, Diagne ve Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyordu.

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Fasl yıldız için 13 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN