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Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Diagne, Younes Belhanda ve Feghouli'yi Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar hiç beklemedikleri bir şok yaşadı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 15:50
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer...
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Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine damga vurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda ilerleyen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Feghouli, Diagne ve Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyordu.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Fasl yıldız için 13 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.