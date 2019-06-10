Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den flaş karar! İşte nedeni

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Diagne, Younes Belhanda ve Feghouli'yi Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar hiç beklemedikleri bir şok yaşadı.