Galatasaray'da 4 flaş ayrılık! - Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından tam dört ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da yeni sezonun kadro çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Sarı kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer harekatını yürütürken, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular gözden geçiriliyor.

Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Bu doğrultuda Galatasaray dört isimle yollarını ayıracak.

Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

İLK YOLCU MUĞDAT

Galatasaray'da yerli futbolcu sayısının az olması nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Muğdat Çelik hakkında karar verildi.

Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Bir sezon önce bedelsiz olarak 1 yıllığına kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam edilmeyecek.

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