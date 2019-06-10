Galatasaray'da 4 flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Eren Derdiyok'un ardından tam dört ayrılık daha yaşanacak. İşte detaylar...