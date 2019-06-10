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Fatih Terim talimatı verdi! İşte Cimbom'un son teklifi...
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yıldız oyuncu için kulübü ile görüşen sarı-kırmızılılar, oyuncu için son teklifini yaptı. Galatasaray, Diagne transferinde de olduğu gibi ücreti peşin ödemeye hazır olduklarını da bildirdi. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transferde talimatı verdi. İşte Galarasaray'ın son teklifi...
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:52
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Transfere yoğunlaşan Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki Trezeguet görüşmeleri sıklaştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki başarılı oyuncu için daha önce 4 milyon euro ve 1 oyuncu öneren Cimbom, teklifini yeniledi.
Kasımpaşa Kulübü'nün sahibi Turgay Ciner ile masaya oturan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, son olarak 6 milyon euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi.
MÜJDELİ HABER BEKLİYOR Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun yerini Trezeguet ile doldurmak isterken buna karşılık Kasımpaşa'dan yine olumsuz yanıt geldi.