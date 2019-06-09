Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray... - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray'a döneceği konuşulan son günlerde ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında konuştu.
9 Haziran 2019 Pazar 23:40
Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Süper Lig'de sezonun bitiminin ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.

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Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Gelecek sezon kadrolarını güncelleyerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'te, Süper Lig'e dönecek isimler arasında gösteriliyor.

Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Gomis'in eski takımına döneceğini söyleniyordu.

Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Son günlerde ise Gomis'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

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