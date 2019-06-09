Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray'a döneceği konuşulan son günlerde ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında konuştu.
9 Haziran 2019 Pazar 23:40
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Süper Lig'de sezonun bitiminin ardından transferde hareketli günler yaşanıyor.
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Gelecek sezon kadrolarını güncelleyerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'te, Süper Lig'e dönecek isimler arasında gösteriliyor.
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Gomis'in eski takımına döneceğini söyleniyordu.
Son günlerde ise Gomis'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.