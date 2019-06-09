Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...

Bir dönem Galatasaray'a döneceği konuşulan son günlerde ise Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu söylenen Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve geleceği hakkında konuştu.

9 Haziran 2019 Pazar 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





