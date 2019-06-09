Gomis'ten flaş açıklama! Galatasaray...
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Bafetimbi Gomis A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Gomis'ten Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması! Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Al Hilal oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Galatasaray söylentileri hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Gomis, "Türkiye'den teklif almadım ama gönlüm Galatasaray'dan yana" yanıtını verdi.
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