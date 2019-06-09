Ryan Babel'den şok sözler!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'ın gündeminde bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel İngiliz basınına verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.
9 Haziran 2019 Pazar 19:11
Güncelleme: 09.06.2019 19:11
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Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasının ardından takımlar transferde hareketli günler yaşıyor.
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Son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezonda taraftalarına şampiyonluk hediye edebilmek için temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel için temaslarda bulunan Galatasaray'da transferde önemli bir aşama kaydetti.
Gelecek sezon büyük ihtimalle Galatasaray forması giyecek olan Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sevilmeyen bir oyuncu" olduğunu ifade eden Babel, bundan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Ajax'ta, Liverpool'da ve Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadım. 3 takım da Avrupa'nın gerçekten büyük kulüpleri. Ülkem için oynadım ve uluslararası bir oyuncu oldum. Yine de şu anda biliyorum ki birçok insan benim milli takıma alınmamam gerektiğini düşünüyor.