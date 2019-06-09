Ryan Babel'den şok sözler! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Ryan Babel'den şok sözler!

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'ın gündeminde bulunan Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel İngiliz basınına verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

9 Haziran 2019 Pazar 19:11 Güncelleme: 09.06.2019 19:11
Ryan Babel'den şok sözler!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasının ardından takımlar transferde hareketli günler yaşıyor.

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Ryan Babel'den şok sözler!

Son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezonda taraftalarına şampiyonluk hediye edebilmek için temaslarını sürdürüyor.

Ryan Babel'den şok sözler!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel için temaslarda bulunan Galatasaray'da transferde önemli bir aşama kaydetti.

Ryan Babel'den şok sözler!

Gelecek sezon büyük ihtimalle Galatasaray forması giyecek olan Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sevilmeyen bir oyuncu" olduğunu ifade eden Babel, bundan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Ryan Babel'den şok sözler!

Ajax'ta, Liverpool'da ve Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadım. 3 takım da Avrupa'nın gerçekten büyük kulüpleri. Ülkem için oynadım ve uluslararası bir oyuncu oldum. Yine de şu anda biliyorum ki birçok insan benim milli takıma alınmamam gerektiğini düşünüyor.

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