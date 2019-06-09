Juventus'un Merih Demiral raporu ortaya çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın 21 yaşındaki başarılı stoperi Merih Demiral, dün oynanan Fransa maçında Juventus'un transferden sorumlu ismi Fabio Pratici tarafından izlendi. Temsilcinin milli yıldız hakkında yazdığı rapor İtalyan basınında gündem oldu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 Haziran 2019 Pazar 11:04
Güncelleme: 09.06.2019 11:04
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A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği mücadelede Avrupa'dan birçok kulüp genç millileri takip etmek için Konya'ya geldi.
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Özellikle Sassuolo'da sergilediği performansla Juventus'un radarında olan genç defans oyuncusu Merih Demiral için, İtalyan kulübünün temsilci yollaması dikkat çekti.
21 yaşındaki başarılı stoperi Juventus adına izlemeye gelen Fabio Paratici'nin yazdığı rapor ise İtalyan basınında ortaya çıktı.
Fransa karşısında attığımız ilk golde Kaan Ayhan'a asist yapan isim olan Merih Demiral'in, yalnızca defansif yönü değil aynı zamanda hücuma yaptığı katkı da ön plana çıkarıldı.
Juventus'un milli futbolcu için girişimlerine daha önceden başlamış olmasına dikkat çekildi.