Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...

Deniz Türüç için resmi teklif almadıklarını belirten Bedir, "Bayramdan önceki dönemde resmi teklif olmasa da, bir takım aracılarla, yetkisi olup olmadığını bilmediğimiz menajerler aracılığıyla bir nabız yoklaması oldu ama bir kulübün başkanıyla bir görüşme yapmadık, teklif de almadık."