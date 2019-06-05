Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray yeni sezon öncesi eksik mevkiler için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip için gündeme gelen isimlerden biri de Kayserispor'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha Deniz Türüç. Galatasaray'ın gelecek sezon takımda görmek istediği isimlerden biri olan Türüç için Kayserispor cephesinden bir açıklama geldi...
5 Haziran 2019 Çarşamba 21:13
Güncelleme: 05.06.2019 21:23
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Son şampiyon Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip birçok isim için temaslarına sürdürürken Kayseripspor'da forma giyen Deniz Türüç için kulüp başkanı Erol Bedir'den bir açıklama geldi.
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Deniz Türüç için resmi teklif almadıklarını belirten Bedir, "Bayramdan önceki dönemde resmi teklif olmasa da, bir takım aracılarla, yetkisi olup olmadığını bilmediğimiz menajerler aracılığıyla bir nabız yoklaması oldu ama bir kulübün başkanıyla bir görüşme yapmadık, teklif de almadık."
"Deniz çok konuşulan bir oyuncu, yetenekli, her hocanın takımda görmek istediği bir oyuncu. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarından sonra durum biraz daha netleşir ama Deniz sonuçta Kayserispor'un malı ve burada mutlu."
"Göndermek gibi bir niyetimiz de yok. Kayserispor'un ve Deniz'in mutluluğuna bir teklif olursa, oturur konuşuruz." şeklinde konuştu.
"10 MİLYON EURO BEDEL VAR"
Deniz Türüç'ün 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğuna dikkat çeken başkan, "Bir malın değeri, alıcının ve satıcının belirlediği rakamdır. Henüz bir pazarlık yapmadık."