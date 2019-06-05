Deniz Türüç için transfer açıklaması

Deniz Türüç için resmi teklif almadıklarını belirten Bedir, "Bayramdan önceki dönemde resmi teklif olmasa da, bir takım aracılarla, yetkisi olup olmadığını bilmediğimiz menajerler aracılığıyla bir nabız yoklaması oldu ama bir kulübün başkanıyla bir görüşme yapmadık, teklif de almadık. Deniz çok konuşulan bir oyuncu, yetenekli, her hocanın takımda görmek istediği bir oyuncu. İnşallah Fransa ve İzlanda maçlarından sonra durum biraz daha netleşir ama Deniz sonuçta Kayserispor'un malı ve burada mutlu. Göndermek gibi bir niyetimiz de yok. Kayserispor'un ve Deniz'in mutluluğuna bir teklif olursa, oturur konuşuruz." dedi.

"10 MİLYON EURO BEDEL VAR"

Deniz Türüç'ün 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğuna dikkat çeken başkan, "Bir malın değeri, alıcının ve satıcının belirlediği rakamdır. Henüz bir pazarlık yapmadık. Deniz'in sözleşmesindeki 10 milyon euroluk rakam var ama Deniz'i isteyen bir takımla henüz karşılaşmadığımız için fiyat telaffuz etmiyorum ve sorulan sorulara sözleşmedeki rakamı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Takas düşünmediklerini söyleyen idareci, "Takas konusu benimle ilgili değil, futbolcuların takas kelimesiyle anılmasını tırnak içinde saygısızlık olarak görüyorum. Bir oyuncu almak istiyorsanız, onun maddi değerini yazarsınız. Eskiden Holosko + 1 milyon, Holosko + 2 milyon gibi espriler oluyordu, bence böyle bir şey mümkün değil. Bir rakamda anlaşırız ondan sonra onlardan almak istediğimiz bir oyuncu olursa onu konuşuruz" diye konuştu.