Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Faslı yıldız Younes Belhanda'ya menajerler aracılığı ile temas kuruldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 20:41
Güncelleme: 05.06.2019 20:41
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Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar mevcut oyuncular ile ilgili karar alma aşamasında.
Yunan golcü Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Belhanda'ya sürpriz bir talip var.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
Suudi Arabistan basını geçtiği son dakika haberinde, Al Ittihad'ın Belhanda'nın menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.
Bu sezon sarı kırmızılı takımdan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad şimdi de Belhanda'ya talip oldu.