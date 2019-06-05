Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne ve Belhanda'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Faslı yıldız Younes Belhanda'ya menajerler aracılığı ile temas kuruldu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
5 Haziran 2019 Çarşamba 20:41 Güncelleme: 05.06.2019 20:41
Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar mevcut oyuncular ile ilgili karar alma aşamasında.

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Yunan golcü Mitroglou ve Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da Belhanda'ya sürpriz bir talip var.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Suudi Arabistan basını geçtiği son dakika haberinde, Al Ittihad'ın Belhanda'nın menajeriyle temasa geçtiğini yazdı.

Galatasaray'da Belhanda için ilk temas gerçekleşti!

Bu sezon sarı kırmızılı takımdan Garry Rodrigues'i transfer eden Al Ittihad şimdi de Belhanda'ya talip oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN