Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu! - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisine alternatif bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti.
5 Haziran 2019 Çarşamba 20:14 Güncelleme: 05.06.2019 20:14
Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, birçok oyuncu ile temas halinde.

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Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Özellikle santrfor bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmılılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edicek geniş bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Bu bağlamda Muslera'ya alternatif bir kaleci arayan Galatasaray, Taffarel'in övgüyle bahsettiği 21'lik genç yıldız adayı için harekete geçti.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarında olan Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri'yi gündemine aldı.

Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Brezilya basınından Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Sao Paulo'da olan 21 yaşındaki Lucas Perri'yi kadrosuna katmak istiyor.

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