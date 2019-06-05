Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisine alternatif bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti.
5 Haziran 2019 Çarşamba 20:14
Güncelleme: 05.06.2019 20:14
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Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, birçok oyuncu ile temas halinde.
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Özellikle santrfor bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmılılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edicek geniş bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.
Bu bağlamda Muslera'ya alternatif bir kaleci arayan Galatasaray, Taffarel'in övgüyle bahsettiği 21'lik genç yıldız adayı için harekete geçti.
İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...
Fernando Muslera'ya alternatif arayışlarında olan Galatasaray, Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri'yi gündemine aldı.
Brezilya basınından Gazeta Esportiva'da yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Sao Paulo'da olan 21 yaşındaki Lucas Perri'yi kadrosuna katmak istiyor.