Galatasaray Muslera'nın veliahtını buldu!

Galatasaray 8 senedir sarı-kırmızılı forma ile birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın veliahtını buldu. Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı file bekçisine alternatif bir kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Taffarel'in övgüyle bahsettiği file bekçisi için harekete geçti.

5 Haziran 2019 Çarşamba 20:14 Güncelleme: 05.06.2019 20:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





