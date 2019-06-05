Galatasaray ve Başakşehir o ismin peşinde!

Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezona kadrolarını güçlendirerek şampiyonluk hedefleyen ekipler birçok isimle transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor. Şampiyon Galatasaray'da Fatih Terim önderliğinde transfer hedeflerini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip transferde girişimlerini sürdürürken yolu Medipol Başakşehir ile kesişti. İki ekibinde takımda görmek istediği o isim için temaslar sürüyor. İşte Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in peşinde olduğu o isim...
5 Haziran 2019 Çarşamba 19:17
Güncelleme: 05.06.2019 19:17
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 22. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
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Sezonun bitiş düdüğünün çalmasının ardından yeni sezon için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar takıma birçok noktada takviyeler yapmayı planlıyor.
Fatih Terim liderliğinde takıma birçok mevkide transferler yapacak olan Galatasaray'da gelecek isimlerin yanı sıra birçok isminden takımdan gönderileceği konuşuluyor.
Bu isimlerin en başında büyük umutlarla gelmesine rağmen bekleneni bir türlü veremeyen ve taraftar tarafından da istenmeyen adam ilan edilen Diagne geliyor.
Diagne'nin yanı sıra Belhenda, Nagatomo, Ahmet Çalık, Ömer Bayram gibi isimlerin takımdan gönderilmesi gündemde.