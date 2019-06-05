Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.

5 Haziran 2019 Çarşamba 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





