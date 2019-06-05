Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüklü bir bonservis bedeliyle satmayı ve buradan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızın yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.
5 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da gündem transfer...
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Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar, transfer dönemine damga vurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda ilerleyen Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensip anlaşmasına vardı.
Transfer için maddi kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, ilk olarak Diagne ve Belhanda'yı Suudi Arabistan'a yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in Fasl yıldız için 13 milyon Euro önerdiği iddia edilmişti.