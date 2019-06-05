Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi zirve yaptı... Transferi için ödenen ücretle birlikte beklentilerin yüksek olduğu Diagne'nin performansı beklenenin çok altında kalınca yönetim, oyuncuyla ilgili bir toplantı yaptı ve kararını verdi. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim'in fikri soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı da "Gönderin" deyince planı hazırlandı ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. İşte ayrıntılar: