Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi zirve yaptı... Transferi için ödenen ücretle birlikte beklentilerin yüksek olduğu Diagne'nin performansı beklenenin çok altında kalınca yönetim, oyuncuyla ilgili bir toplantı yaptı ve kararını verdi. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim'in fikri soruldu. Tecrübeli çalıştırıcı da "Gönderin" deyince planı hazırlandı ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. İşte ayrıntılar:
5 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
Güncelleme: 05.06.2019 12:49
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Galatasaray'da ayrılık vakti... Terim, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro için yaptığı planlamanın eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.
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Geçen sezon lig başladıktan sonra Gomis'i satan Galatasaray, 5 ay forvetsiz kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden elenirken Süper Lig'de Başakşehir'in 8 puan gerisine düşmüştü.
Fatih Terim ve ekibi, sarı-kırmızılı takımın sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasına rağmen forvet konusunda yaşananları unutmadı.
Yönetimle kontak halinde olan tecrübeli teknik adam, yeni takviyelere kaynak ve Finansal Fair Play (FFP) dengesine de sadık kalmak adına yıldız birkaç ismin satışına onay verdi.
O isimlerden biri de sarı kırmızılılarda gol kralı olmasına rağmen performansıyla göz dolduramayan Diagne.