Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray... - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemi hareketli... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi resmi olarak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar:

5 Haziran 2019 Çarşamba 11:05 Güncelleme: 05.06.2019 11:23
Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi! Kanarya, transferde sürpriz bir hamle yaparak oyuncuya imzayı attırmaya çok yakın.

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Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Hollanda ekibi ile 2021'e kadar sözleşmesi olan van Beek'in kiralık olarak transfer edilmek istendiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Hollandalı stoper için girişimlerin resmen başladığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

GEÇEN SEZON DA GÜNDEMDEYDİ

Haberin devamında Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon da Sven van Beek'i istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...

Sven Van Beek, 11 kez Hollanda U21, 7 kez de Hollanda U19 formalarını da giydi.

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