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Fenerbahçe'den 1 taşta 2 kuş! Müthiş transfer ve Galatasaray...
Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemi hareketli... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi resmi olarak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar:
5 Haziran 2019 Çarşamba 11:05
Güncelleme: 05.06.2019 11:23
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Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlendi! Kanarya, transferde sürpriz bir hamle yaparak oyuncuya imzayı attırmaya çok yakın.
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Hollanda ekibi ile 2021'e kadar sözleşmesi olan van Beek'in kiralık olarak transfer edilmek istendiği aktarıldı.
Hollandalı stoper için girişimlerin resmen başladığı öne sürüldü.