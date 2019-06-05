Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'nin transfer gündemi hareketli... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi resmi olarak istediği ifade edildi. İşte ayrıntılar: