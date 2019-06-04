Fenerbahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan ile ilgili kararını net bir şekilde verdi. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın gelişmeleri ve detayları aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Neustadter'den flaş sözler! 'Fenerbahçe kötüydü ben iyiydim'
- Fenerbahçe'ye 1 stoper 1 orta saha!
- Eljif Elmas'a tarihi teklif!
- Fenerbahçe'nin final 11'i belli oldu!
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer! Müthiş takas...
- Menajeri kararı duyurdu! Mehmet Topal ve Başakşehir...
- Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
- Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.