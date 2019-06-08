Galatasaray'da şov başlıyor! - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da şov başlıyor!

Şampiyon Galatasaray bu sezon transferde elini çabuk tutuyor. Sarı-kırmızılılar daha önce el sıkıştığı Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı'yı kısa süre içinde resmen duyuracak. Bu transferlerle kulübe de artık zengin olacak.

8 Haziran 2019 Cumartesi 07:50
Galatasaray'da şov başlıyor!

Galatasaray bir yandan yan parçalarla kadrosunu takviye ederken diğer taraftan 'kombine sattıracak' yıldız transferleriyle de gücüne güç katmayı planlıyor.

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Galatasaray'da şov başlıyor!

Aslan geçtiğimiz dönemlerde transferleri hep son ana bıraktığı için sıkıntılar yaşıyordu.

Galatasaray'da şov başlıyor!

Sarıkırmızılılar bu kez aynı hataya düşmemek için sezon biter bitmez kolları sıvamıştı.

Galatasaray'da şov başlıyor!

UEFA ile yapılan anlaşmalara uygun hareket eden Galatasaray kulüpleriyle sözleşmeleri sona eren Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile el sıkışmıştı.

Galatasaray'da şov başlıyor!

Cimbom, birkaç gün içinde bu üç ismi duyuracak. Böylece transfer harekatı da resmen başlamış olacak.

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