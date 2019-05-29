Skrtel ile kritik randevu
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Skrtel ile kritik randevu

Skrtel ile kritik randevu

Skrtel ile kritik randevu

Comolli, sözleşmesi biten Skrtel’in menajeri ile bu hafta içinde bir araya gelecek ve son teklifini sunacak.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi hala çözüme kavuşmadı. Başta Parma olmak üzere bir çok kulüpten teklif alan Slovak stoper ile bu hafta içinde son kez bir araya gelinecek. Damien Comolli, Skrtel'in menajerine Fenerbahçe kulübünün son teklifini iletecek. Anlaşma sağlanırsa Skrtel 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Skrtel ile fiyat konusunda bir anlaşmazlık yaşanmadığı ancak sözleşmenin süresinde ihtilaf olduğu daha önceden yazılıp çizilmişti. Skrtel, Fenerbahçe'den en az 2 yıllık sözleşme talep etmişti.

  1. 29.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 08:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Skrtel ile kritik randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN