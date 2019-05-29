Skrtel ile kritik randevu

bilmecesi hala çözüme kavuşmadı. Baştaolmak üzere bir çok kulüpten teklifalanstoper ile bu hafta içindeson kez bir araya gelinecek.menajerinekulübünün sonteklifiniiletecek. Anlaşma sağlanırsayıllık sözleşmeyeimza atacak.ile fiyatkonusunda bir anlaşmazlık yaşanmadığıancak sözleşmeninsüresinde ihtilaf olduğu daha öncedenyazılıp çizilmişti.en az 2 yıllıksözleşme talep etmişti.