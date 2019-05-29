Skrtel ile kritik randevu
Comolli, sözleşmesi biten Skrtel’in menajeri ile bu hafta içinde bir araya gelecek ve son teklifini sunacak.
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 08:03
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Skrtel ile kritik randevu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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