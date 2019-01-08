‘Hiç böyle olmadık’

Gençlerbirliği kaptanı olan eski F.Bahçeli Selçuk Şahin, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu. Selçuk, "Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyonda olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk" dedi.