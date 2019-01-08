‘Hiç böyle olmadık’
Gençlerbirliği kaptanı olan eski F.Bahçeli Selçuk Şahin, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.
Gençlerbirliği kaptanı olan eski F.Bahçeli Selçuk Şahin, sarı-lacivertli takım hakkında konuştu. Selçuk, "Fenerbahçe'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyonda olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk" dedi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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