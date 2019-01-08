‘Hiç böyle olmadık’ – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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‘Hiç böyle olmadık’

‘Hiç böyle olmadık’

kaptanı olan eski F.Bahçeli , sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.

kaptanı olan eski F.Bahçeli , sarı-lacivertli takım hakkında konuştu. Selçuk, "'de 12 sene oynadım, hiç böyle bir pozisyonda olmadık. En kötü 2, 3. oluyorduk" dedi.

  1. 8.1.2019
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