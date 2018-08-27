Varela tamam

Fransız basını Fenerbahçe'nin Kevin Trapp ile görüştüğünü yazarken Portekizliler ise sarı-lacivertlilerin Bruno Varela transferini tamamen bitirdiğini belirttiler. O Jogo, Record gibi Portekiz spor gazeteleri, Kanarya'nın 23 yaşındaki eldiven ile el sıkıştığını yazdı. Hatta transferin bugün resmen duyurulacağını belirttiler. Geçen sezon Benfica'nın as kalecisi olan 1.91'lik eldiven bu yıl ise 3. kaleci durumuna düştü.