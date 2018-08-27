Varela tamam
Fransız basını Fenerbahçe'nin Kevin Trapp ile görüştüğünü yazarken Portekizliler ise sarı-lacivertlilerin Bruno Varela transferini tamamen bitirdiğini belirttiler.
Fransız basını Fenerbahçe'nin Kevin Trapp ile görüştüğünü yazarken Portekizliler ise sarı-lacivertlilerin Bruno Varela transferini tamamen bitirdiğini belirttiler. O Jogo, Record gibi Portekiz spor gazeteleri, Kanarya'nın 23 yaşındaki eldiven ile el sıkıştığını yazdı. Hatta transferin bugün resmen duyurulacağını belirttiler. Geçen sezon Benfica'nın as kalecisi olan 1.91'lik eldiven bu yıl ise 3. kaleci durumuna düştü.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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