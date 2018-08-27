Varela tamam – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Varela tamam

    Varela tamam

    Fransız basını 'nin ile görüştüğünü yazarken Portekizliler ise sarı-lacivertlilerin transferini tamamen bitirdiğini belirttiler.

    Fransız basını 'nin ile görüştüğünü yazarken Portekizliler ise sarı-lacivertlilerin transferini tamamen bitirdiğini belirttiler. O Jogo, Record gibi Portekiz spor gazeteleri, Kanarya'nın 23 yaşındaki eldiven ile el sıkıştığını yazdı. Hatta transferin bugün resmen duyurulacağını belirttiler. Geçen sezon 'nın as kalecisi olan 1.91'lik eldiven bu yıl ise 3. kaleci durumuna düştü.

    1. 27.8.2018
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