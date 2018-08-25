Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon 2. dış saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Göztepe, Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda Halil Akbunar'la bulduğu golle üstünlük kurdu. Bu skoru koruyan ev sahibi ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.

Sezona sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikten sonra İzmir deplasmanında da Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, dış sahada 2 maçta da galibiyete ulaşamadı. Geçen sezon 3. haftayı 5 puanla kapatan Fenerbahçe, 2016-2017'de ise 1 puanda kalmıştı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra Göztepe karşısında da gol atamadı.

- GÖZTEPE'NİN İLK GALİBİYETİ

İlk hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1, ikinci haftada ise Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk puanlarını Fenerbahçe karşısında aldı.

Göztepe'nin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar da bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçen sezon Göztepe formasıyla Akhisarspor ve Beşiktaş maçlarında birer golü bulunan Halil Akbunar, takımına Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren gole imza attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişiklik yaparak Göztepe'nin karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, Al Ahli'ye satılan Josef de Souza'nın yerine Eljif Elmas'a orta alanda şans verirken, Barış'ın yerine Dirar'ı, Mehmet Ekici'nin yerine Alper'i ve Şener'in yerine Isla'yı oynattı. Fenerbahçe'nin Zürich'ten transferi golcü Frey ile Porto'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Reyes ise İzmir'e getirilmedi. Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano da hafta içinde Al Nassr'a satılmıştı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Aatif ile İsmail de kafilede yer almadı.Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli hakemlerden biri olarak gösterilen Cüneyt Çakır, 3'üncü kez dalya dedi. Çakır, Göztepe - Fenerbahçe müsabakasıyla birlikte 300'üncü sınavına çıktı. Fenerbahçe kaptanı Mehmet Topal ısınma sırasında Çakır'ın yanına giderek deneyimli hakemi kutladı.Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise geçen hafta 1-0 kaybedilen Galatasaray maçının ilk 11'inden sadece tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam cezası sona eren kaleci Beto'ya yeniden eldivenleri teslim ederken, Göktuğ'u kulübeye çekti. Göz-Göz'de cezası biten orta saha Poko ise maça yedek kulübesinde başlarken, Cezayirli golcü Ghilas, Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi 21 kişilik kadroya alınmadı. Göztepe'yi 2016-2017 sezonunda play-off'tan Süper Lig 'e çıkaran teknik direktör Yılmaz Vural da protokol tribününden maçı izledi.İki takımın taraftarı karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Göztepeli futbolseverler stadı tıklım tıklım doldurdu. Göztepe'ye gönül verenler maç öncesi futbolcuları teker teker tribünlere davet ederken, 350 kadar da Fenerbahçeli kale arkasından takımlarını destekledi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takımını İzmir deplasmanında yalnız bırakmadı. Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Bornova Stadı'na gelen Koç'a yönetim kurulu da eşlik etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le birlikte maçı izleyen Ali Koç'a ilgi çok yoğundu.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Skrtel'in kafayla verdiği pasla topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.

6. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleci Volkan'a göndermek istediği topu kapan Halil Akbunar'ın, Volkan'ın kalesinde olmadığı pozisyonda sağ kanattan yaptığı ortada Skrtel meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Traore'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada Mehmet Topal'ın kaptığı topla ilerleyen Slimani'nin şut denemesinde top, Göztepeli oyunculardan tekrar bu oyuncuya geldi. Sağ çapraz pozisyonda yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

36. dakikada ceza alanı içinde Alper Potuk'un şutunda top dışarı çıktı. Hakem Cüneyt Çakır'ın aut kararı verdiği pozisyonda Göztepeli Titi'nin topa elle müdahale ihtimali üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuruldu. Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemeden penaltı olmadığına karar verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

61. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yaptığı ortada arka alanda Alper Potuk'un vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçeli futbolcuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Halil Akbunar, ceza alanı dışında sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

81. dakikada Göztepeli Borges'ten seken topla ceza alanında buluşan Eljif Elmas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Eljif Elmas'ın ortasında ceza alanı içindeki Slimani'nin kafa vuruşunda, top kaleci Beto'da kaldı.

90+3. dakikada ceza alanı hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, top auta çıktı.

Müsabakayı Göztepe 1-0 üstün tamamladı.



Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 0

Stat: Bornova

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur Bingöl (Dk. 90+4 Hakan Çinemre), Alpaslan Öztürk (Dk. 64 Poko), Borges, Halil Akbunar (Dk. 90 Axel), Yasin Öztekin, Deniz Kadah

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Dk. 65 Barış Alıcı), Mehmet Topal (Dk. 83 Mehmet Ekici), Eljif Elmas, Alper Potuk (Dk. 79 Soldado), Ayew, Slimani

Gol: Dk. 66 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 50 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 82 Poko, Dk. 90+2 Reis (Göztepe)