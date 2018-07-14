Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'nin yeni transferi Nijmengen'li 'da! kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni transferi Nijmengen'li <a href="/index/ferdi-kadioglu?id=93aecb8a-9184-41b6-97a7-b73e4f702a62" class="" rel="tag">Ferdi Kadıoğlu</a> <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    kadrosuna genç isimleri transfer etmeye devam ediyor. Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'den sonra NEC Nijmegen forması giyen sarı - lacivertlilerin yeni transferi olacak.

    , genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. , için 'a geldi.

    FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
    18 yaşındaki genç futbolcu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor.. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Mijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

    FERDİ KADIOĞLU
    UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
    YAŞ: 18
    BOY: 1.74
    SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021
    MEVKİ: ON NUMARA
    YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT
    AYAK: SAĞ
    PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro

    1. 13.7.2018 20:03
    2. Güncelleme: 14.7.2018 01:50
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