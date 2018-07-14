Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Fenerbahçe kadrosuna genç isimleri transfer etmeye devam ediyor. Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'den sonra NEC Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu sarı - lacivertlilerin yeni transferi olacak.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor.. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Mijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.
FERDİ KADIOĞLU
UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
YAŞ: 18
BOY: 1.74
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021
MEVKİ: ON NUMARA
YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT
AYAK: SAĞ
PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro
- 13.7.2018 20:03
- Güncelleme: 14.7.2018 01:50
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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