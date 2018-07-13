Fenerbahçe'de Barış Alıcı göz doldurdu – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'de göz doldurdu

    Fenerbahçe'de Barış Alıcı göz doldurdu

    21 yaşındaki oyuncu, performansıyla takım arkadaşlarından alkış aldı. Cocu da şut çalışmasında golleri sıralayan genç oyuncuyu “” diye motive etti

    'nin Altınordu'dan yeni transferleri Berke Özer ve , sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Özellikle Barış'ın performansı teknik direktör Philip Cocu'yu mest etti. Çalışma azmiyle göz dolduran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollandalı çalıştırıcının söylediklerini anında uygulayarak göze girmeyi başardı. Takım arkadaşlarının da beğenisini kazanan Barış'a futbolcular alkışlarla destek verdi. Gol çalışmasında da çok iyi iş çıkaran genç futbolcuya asıl övgü ise Cocu'dan geldi.

    KAPTANLARDAN YAKIN İLGİ
    Hollandalı hoca, golleri arka arkaya sıralayan futbolcusunu ", bravo. Böyle devam" diye bağırarak motive etti. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sözler ve destek sonrası çalışmayı daha da azimli şekilde sürdürdü. Öte yandan Berke ve Barış'a takım kaptanları da sahip çıktı. Özellikle Volkan ve 'ın takıma çabuk uyum sağlamaları için iki futbolcu ile sık sık ilgilenip sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Genç futbolcuların transferi spor kamuoyunda nokta atışı olarak değerlendirilmişti.

    İBRA MISIN RONALDO MU?
    Takımın dünkü idmanında şov yapanlardan biri de oldu. Tecrübeli sol bek, gol çalışmasında nefis goller attı. Bir de röveşata gol atan İsmail arkadaşlarından alkış aldı. Sarı- lacivertli oyuncular 29 yaşındaki futbolcuya "İbrahimovic mi, mu? Bu arkadaş kim?" diyerek takıldılar.

    1. 13.7.2018
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