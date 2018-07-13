Fenerbahçe'de Barış Alıcı göz doldurdu
21 yaşındaki oyuncu, performansıyla takım arkadaşlarından alkış aldı. Cocu da şut çalışmasında golleri sıralayan genç oyuncuyu “Bravo Barış” diye motive etti
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin dünkü idmanında ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Özellikle Barış'ın performansı teknik direktör Philip Cocu'yu mest etti. Çalışma azmiyle göz dolduran 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollandalı çalıştırıcının söylediklerini anında uygulayarak göze girmeyi başardı. Takım arkadaşlarının da beğenisini kazanan Barış'a futbolcular alkışlarla destek verdi. Gol çalışmasında da çok iyi iş çıkaran genç futbolcuya asıl övgü ise Cocu'dan geldi.
KAPTANLARDAN YAKIN İLGİ
Hollandalı hoca, golleri arka arkaya sıralayan futbolcusunu "Bravo Barış, bravo. Böyle devam" diye bağırarak motive etti. Sarı-lacivertli oyuncu, bu sözler ve destek sonrası çalışmayı daha da azimli şekilde sürdürdü. Öte yandan Berke ve Barış'a takım kaptanları da sahip çıktı. Özellikle Volkan ve Mehmet Topal'ın takıma çabuk uyum sağlamaları için iki futbolcu ile sık sık ilgilenip sohbet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Genç futbolcuların transferi spor kamuoyunda nokta atışı olarak değerlendirilmişti.
İBRA MISIN RONALDO MU?
Takımın dünkü idmanında şov yapanlardan biri de İsmail Köybaşı oldu. Tecrübeli sol bek, gol çalışmasında nefis goller attı. Bir de röveşata gol atan İsmail arkadaşlarından alkış aldı. Sarı- lacivertli oyuncular 29 yaşındaki futbolcuya "İbrahimovic mi, Ronaldo mu? Bu arkadaş kim?" diyerek takıldılar.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fenerbahçe'de Barış Alıcı göz doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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