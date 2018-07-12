Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    'de hazırlıkları sürdü

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdü

    , 'deki hazırlıklarının ikinci gününü kentinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanının, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    Futbolcuların iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, ayak tenisi maçıyla noktalandığı bildirildi.

    Açıklamada, basına kapalı gerçekleşen idmanın ardından teknik direktör Cocu'nun, ayak tenisi maçını kazanan , , Roman Neustaedter ve 'tan oluşan takıma kupa bardak verdiği ifade edildi.

    Sarı-lacivertli takım, yarın hazırlık maçında TSİ 20.00'de 'nin ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    1. 12.7.2018 23:37
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