Fenerbahçe'de Cocu işi sıkı tutuyor
F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, metot ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.
F.Bahçe Teknik Direktörü Cocu, metot ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor. Hollandalı teknik adamın son talimatı "Konuşun" oldu. Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör-konuşhızlı uygula" kuralını benimsetiyor. Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu, "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğu paylaşmalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu. Sorunlar en son bize gelmeli ve kendi içinizde sorunları çözmelisiniz" şeklinde konuştu.
KANARYA KANAT ÇALIŞTI
Fenerbahçe, İsviçre'deki ikinci gününü çift idmanla geçirdi. Sabah çalışmasında ısınma hareketleri sonrası kanat organizasyonları yapan sarı-lacivertliler, ardından dar alanda pas idmanı ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiler. Akşam antrenmanında ise kuvvet idmanı yapıldı.
KAMPIN İLK SINAVI BUGÜN
Fenerbahçe İsviçre'deki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün bu ülkenin takımı Lozan ile oynayacak. Maç 20.00'de başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. İstanbulspor'dan (1-1) sonra hazırlık döneminin 2. maçına çıkacak olan Kanarya, son sınavını ise Fulham'la yapacak.
SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK
Philip Cocu yapılacak iki hazırlık karşılaşmasında bütün oyuncuları görme fırsatı bulacak. Takımı tanıma aşamasında olan Hollandalı çalıştırıcı, iki mücadelede de sınırsız oyuncu değiştirme hakkı istedi. Maçlarda oyundan çıkan futbolcu tekrar maça girebilecek.
HİÇ SAKAT GELMEDİ
Hazırlıkların gerek İstanbul, gerekse de İsviçre etabında şu ana kadar bir sakatlık yaşanmaması teknik heyeti memnun ediyor. İdmanlarda en küçük ağrı hisseden oyuncular hemen takımdan ayrılıp özel program uyguluyor. Sağlık ekibi titiz çalışıyor.
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
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