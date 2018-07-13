Fenerbahçe'de Cocu işi sıkı tutuyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'de Cocu işi sıkı tutuyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Cocu işi sıkı tutuyor

    F.Bahçe Cocu, metot ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor.

    F.Bahçe Cocu, metot ve kurallarını her fırsatta futbolcularına aktarıyor. Hollandalı teknik adamın son talimatı "Konuşun" oldu. Saha içindeki tüm çalışmalarda futbolcuların arkadaşlarını uyarması gerektiğini söyleyen Cocu, "Gör-konuşhızlı uygula" kuralını benimsetiyor. Oyunun akışı içinde birbirlerine seslerin yükselmesini ısrarla isteyen Cocu, "Yardımlaşma en önemli konu, burada keyif alarak taşıdığımız bir sorumluluk var. Herkes eşit şekilde sorumluluğu paylaşmalı. Birimizin derdi, hepimizin derdi, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğu. Sorunlar en son bize gelmeli ve kendi içinizde sorunları çözmelisiniz" şeklinde konuştu.

    KANARYA KANAT ÇALIŞTI
    , 'deki ikinci gününü çift idmanla geçirdi. Sabah çalışmasında ısınma hareketleri sonrası kanat organizasyonları yapan sarı-lacivertliler, ardından dar alanda pas idmanı ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiler. Akşam antrenmanında ise kuvvet idmanı yapıldı.

    KAMPIN İLK SINAVI BUGÜN
    'deki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün bu ülkenin takımı Lozan ile oynayacak. Maç 20.00'de başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. İstanbulspor'dan (1-1) sonra hazırlık döneminin 2. maçına çıkacak olan , son sınavını ise Fulham'la yapacak.

    SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK
    Philip Cocu yapılacak iki hazırlık karşılaşmasında bütün oyuncuları görme fırsatı bulacak. Takımı tanıma aşamasında olan Hollandalı çalıştırıcı, iki mücadelede de sınırsız oyuncu değiştirme hakkı istedi. Maçlarda oyundan çıkan futbolcu tekrar maça girebilecek.

    HİÇ SAKAT GELMEDİ
    Hazırlıkların gerek , gerekse de İsviçre etabında şu ana kadar bir sakatlık yaşanmaması teknik heyeti memnun ediyor. İdmanlarda en küçük ağrı hisseden oyuncular hemen takımdan ayrılıp özel program uyguluyor. Sağlık ekibi titiz çalışıyor.

    1. 13.7.2018
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