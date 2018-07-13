Fenerbahçe'de yeni sezona bambaşka bir Mehmet Ekici – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    'de yeni sezona bambaşka bir

    Fenerbahçe'de yeni sezona bambaşka bir Mehmet Ekici

    de dikkat çeken isimlerden biri.

    de dikkat çeken isimlerden biri. Hücum ve gol çalışmalarındaki performansıyla parmak ısırtan tecrübeli orta saha Cocu'dan tam not alırken, yeni sezonda formayı bırakmayacağının da sinyalini veriyor. Mehmet geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuştu.

    1. 13.7.2018
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