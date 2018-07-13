Fenerbahçe'de yeni sezona bambaşka bir Mehmet Ekici

Mehmet Ekici de dikkat çeken isimlerden biri. Hücum ve gol çalışmalarındaki performansıyla parmak ısırtan tecrübeli orta saha Cocu'dan tam not alırken, yeni sezonda formayı bırakmayacağının da sinyalini veriyor. Mehmet geçen sezon sakatlıklarla boğuşmuştu.