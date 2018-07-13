Volkan Demirel 10 güne hazır – Fotomaç – 13 Temmuz 2018
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    10 güne hazır

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> 10 güne hazır

    Sözleşmeyi geç imzaladığı için sezon açılışına katılamayan , açık kapatıyor.

    Sözleşmeyi geç imzaladığı için sezon açılışına katılamayan , açık kapatıyor. Kaptanın, takımın normal seviyesine ulaşmak için 10 günlük bir süreye ihtiyacı olduğu kaydedildi. 37 yaşındaki file bekçisi idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

    1. 13.7.2018
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