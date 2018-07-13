Sözleşmeyi geç imzaladığı için sezon açılışına katılamayan Volkan Demirel, açık kapatıyor. Kaptanın, takımın normal seviyesine ulaşmak için 10 günlük bir süreye ihtiyacı olduğu kaydedildi. 37 yaşındaki file bekçisi idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.