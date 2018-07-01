Fenerbahçe Jack Wilshere'ı Juventus ve Milan'ın elinden kaptı
Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirip el sıkıştığı Jack Wilshere için Juventus ve Milan'ın da devreye girdiği belirlendi.
Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirip el sıkıştığı Jack Wilshere için Juventus ve Milan'ın da devreye girdiği belirlendi.
İtalyan basınında yer alan haberde, iki Serie A devinin İngiliz yıldızla yakından ilgilendiği ancak 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.
Haberin ayrıntısında, "Jack Wilshere'ın Türkiye'ye transferi büyük oranda tamamlandı" ifadelerine yer verildi.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Fenerbahçe Jack Wilshere'ı Juventus ve Milan'ın elinden kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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