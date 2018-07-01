Fenerbahçe Jack Wilshere'ı Juventus ve Milan'ın elinden kaptı – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve Milan'ın elinden kaptı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/jack-wilshere?id=0d8a3ea8-ee1a-4ae3-8eb7-6a1c370f6365" class="" rel="tag">Jack Wilshere</a>'ı <a href="/index/juventus?id=370b28b8-0b7b-4339-9209-74a4f1f3494e" class="" rel="tag">Juventus</a> ve Milan'ın elinden kaptı

    'nin 'a kadar getirip el sıkıştığı için ve Milan'ın da devreye girdiği belirlendi.

    'nin 'a kadar getirip el sıkıştığı için ve Milan'ın da devreye girdiği belirlendi.

    İtalyan basınında yer alan haberde, iki Serie A devinin İngiliz yıldızla yakından ilgilendiği ancak 26 yaşındaki oyuncunun 'ye olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

    Haberin ayrıntısında, "'ın 'ye transferi büyük oranda tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

    1. 1.7.2018
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