Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirip el sıkıştığı Jack Wilshere için Juventus ve Milan'ın da devreye girdiği belirlendi.



İtalyan basınında yer alan haberde, iki Serie A devinin İngiliz yıldızla yakından ilgilendiği ancak 26 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.



Haberin ayrıntısında, "Jack Wilshere'ın Türkiye'ye transferi büyük oranda tamamlandı" ifadelerine yer verildi.