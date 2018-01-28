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    28 Ocak 2018, Pazar
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    ile Mosturoğlu kapıştı

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> ile Mosturoğlu kapıştı

    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya mayıstaki seçimde aday olan Ali Koç ile asbaşkan Mosturoğlu'nun söz düellosu damga vurdu: İşte o sözler:

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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