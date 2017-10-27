 Van der Wiel yokları oynuyor – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Van der Wiel yokları oynuyor

    Van der Wiel yokları oynuyor

    Fenerbahçe’nin sezon başında Cagliari’ye gönderdiği forma şansı bulamıyor.

    Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonu transfer döneminde Paris Saint Germain'e bonservis ödemeden transfer ettiği Van der Wiel, forma şansını İtalya'da da bulamıyor. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve bekleneni veremeyen , Cagliari'de de bu gidişatı sürdürdü. Hollandalı oyuncu, bu sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibi Cagliari'de 9 haftada 1 maç forma şansı bularak, 45 dakika sahada kaldı. Isla'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Cagliari'ye giden Van der Wiel, Serie A'da oynanan 7 karşılaşmada kadroya giremedi.

    Gregory Van der Wiel, sarı-lacivertli forma ile 17 resmi mücadelede forma giymişti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:40
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