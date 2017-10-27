 Ezber bozdu – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Ezber bozdu

    Ezber bozdu

    Kocaman; pas konusunda sıkıntıları bulunan ’i rakiplerin ‘ezberlediği’, üzerine oynanınca hata yapıp defansı bozan Slovak stoperi bu yüzden yedeğe çektiği öğrenildi

    Aykut Kocaman, cezası bitmesine rağmen Martin Skrtel'i Galatasaray derbisinde oynatmayıp yerine Roman Neustadter'e şans verince herkes büyük şaşkınlık yaşamıştı. Bunun nedeninin tamamen 'ezber bozmak' olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli hoca yaptığı teknik analiz sonrasında, rakiplerin ayağa pas yapma konusunda sıkıntıları olan Skrtel'i çözdüğünü fark etti.

    Kocaman, rakip takımların defanstaki diğer oyunculara baskı yapıp topun tarafından kullanılmasını sağladığını, pasla çıkmakta zorlanan Slovak oyuncunun defansı zor durumda bıraktığını belirledi. Sarı-lacivertli teknik direktör topla çıkışta ve ayağa pas yapmada Skrtel'in daha iyi olduğunu belirlediği Roman Neustadter'i stoperde Luis Neto ile eşleştirip sorunu çözdü.

    EMRE BOL

    Kocaman hata
    Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz ismi Skrtel'dir. Aykut Kocaman 'hücum oynayacağım' diye kalesinde zafiyetler veriyor.
    Buna en büyük etken ise futbolcularını asıl görevlerinde oynatmaması, onlara başka sorumluluklar vermesi.
    "Takımım defanstan ayağında top yapabilen isimle hücuma çıkmalı" derken, Aykut hoca rakip takımların ani ataklarında 'savaşçı defans' isimlerinden mahrum oynuyor. Skrtel, Fenerbahçe'nin savaşan tek ismi! Defansı koruyan adam! Esas sorun Kjaer'in gidişi.
    Roman-Neto ikilisi Fenerbahçe'nin defansında çok yumuşak kalıyor.

    Mini yorum / Ertem ŞENER
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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