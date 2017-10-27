Ezber bozdu
Kocaman; pas konusunda sıkıntıları bulunan Skrtel’i rakiplerin ‘ezberlediği’, üzerine oynanınca hata yapıp defansı bozan Slovak stoperi bu yüzden yedeğe çektiği öğrenildi
Kocaman, rakip takımların defanstaki diğer oyunculara baskı yapıp topun Skrtel tarafından kullanılmasını sağladığını, pasla çıkmakta zorlanan Slovak oyuncunun defansı zor durumda bıraktığını belirledi. Sarı-lacivertli teknik direktör topla çıkışta ve ayağa pas yapmada Skrtel'in daha iyi olduğunu belirlediği Roman Neustadter'i stoperde Luis Neto ile eşleştirip sorunu çözdü.
EMRE BOL
Kocaman hata
Fenerbahçe'nin olmazsa olmaz ismi Skrtel'dir. Aykut Kocaman 'hücum oynayacağım' diye kalesinde zafiyetler veriyor.
Buna en büyük etken ise futbolcularını asıl görevlerinde oynatmaması, onlara başka sorumluluklar vermesi.
"Takımım defanstan ayağında top yapabilen isimle hücuma çıkmalı" derken, Aykut hoca rakip takımların ani ataklarında 'savaşçı defans' isimlerinden mahrum oynuyor. Skrtel, Fenerbahçe'nin savaşan tek ismi! Defansı koruyan adam! Esas sorun Kjaer'in gidişi.
Roman-Neto ikilisi Fenerbahçe'nin defansında çok yumuşak kalıyor.
Mini yorum / Ertem ŞENER
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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