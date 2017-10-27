Efsanenin jubilesi yurt dışında!
Fenerbahçe formasını 40 yaşına kadar giymek istediğini her fırsatta dile getiren ve bu sezon başında gösterdiği düşük performans nedeniyle yedek kulübesinin değişmez ismi haline gelen Volkan Demirel için veda vakti geldi!
2002 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, 9 Eylül'de oynanan Medipol Başakşehir maçından beri kulübeden çıkamıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve yeni sözleşme teklif edilmeyen tecrübeli kalecinin şu sıralar kafasının karışık olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli oyuncuya ABD veya Asya'dan gelen bazı teklifler olduğu ve Volkan'ın 'Jubile yapmak' ile bu teklifleri değerlendirme arasında gidip geldiği bildirildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:38
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 31
Yorum
biraz düsün tamam hakaretten ceza yemesin Maicon peki sportmenlige aykiri hareket? yani o resimde görüldügü üzere hakem'e yaptigi o hareket ? Anlayana..
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Kara Kartal’da İlhan Mansız sesleri
Toplam 8
Yorum
BJKartal Efsane mi komik olmayın, her önüne geleni efsane yaptınız. Ne başarısını gördük dünya kupası gölünden başka... anca ego da efsane olur.
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Trabzonspor'da divan kurulu toplanıyor
Toplam 1
Yorum
cskn ozkr Hocam gördüğünü çal (ne isa ne musa) aranan hakem ol iki takımda futbol oynuyor işin aslında çok kolay.....
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