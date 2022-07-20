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Kazım Gümrük’te

Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli futbolcu Colin Kazım Richards’ı renklerine kattı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Kazım Gümrük’te

Süper Lig'in iddialı ekipleirnden Fatih Karagümrük, 36 yaşındaki eski milli oyuncu Colin Kazım Richards ile anlaştı. Andrea Pirlo önderliğinde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım'ı kadrosuna kattı. Karagümrük Kulübü, tecrübeli oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını dün sosyal medyadan duyurdu. Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kazım, 8 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Kariyeri boyunca 553 maça çıkan Kazım, 91 gol kaydetti. Colin Kazım, Süper Lig kariyerinde 3 farklı takımda 113 maçta 10 gol atıp, 14 de asist yaptı.

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