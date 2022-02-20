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Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Kritik maçı Mert Güzenge yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 17:58
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel, Kayode

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