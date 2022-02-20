Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı canlı

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Mert Güzenge yönetiyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı 20 Şubat Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Luckassen, Burak, Caner, Biglia, Bistrovic, Borini, Jimmy, Emre Mor, Ahmed Musa
Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Felix, Fajr, Pedro, Gradel, Kayode