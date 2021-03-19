Fatih Karagümrük Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fatih Karagümrük ve Kayserispor, ligin 31. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karagümrük, karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu.

Maçın golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada Lucas Castro, 86. dakikada Sobiech'ten geldi.

Bu sonuçla, Karagümrük maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor da maç fazlasıyla 31 puanla 16. sırada yer aldı.



Öte yandan ev sahibi ekip 3 hafta aradan sonra 3 puana ulaşmış oldu.

Karagümrük, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.