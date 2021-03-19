Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 31. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 17:54
Fatih Karagümrük Kayserispor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve , ligin 31. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karagümrük, karşılaşmadan 3-0'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu.

Maçın golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58. dakikada , 86. dakikada Sobiech'ten geldi.

Bu sonuçla, Karagümrük maç fazlasıyla 44 puana ulaştı ve 8. sırada kendine yer buldu. Kayserispor da maç fazlasıyla 31 puanla 16. sırada yer aldı.

Öte yandan ev sahibi ekip 3 hafta aradan sonra 3 puana ulaşmış oldu.

Karagümrük, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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