Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük 0-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

0-1 | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında ekiplerinden , 'nda 'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda konuk ekip ile golü buldu ve 'ın ardından Fatih Karagümrük'ü de devirerek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puanın daha sahibi oldu.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 15:29
Fatih Karagümrük 0-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında ekiplerinden , 'nda 'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda konuk ekip ile golü buldu ve 'ın ardından Fatih Karagümrük'ü de devirerek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puanın daha sahibi oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken konuk ekip 26 puana yükseldi.

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