Fatih Karagümrük 0-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda konuk ekip Alper Potuk ile golü buldu ve Galatasaray'ın ardından Fatih Karagümrük'ü de devirerek ligde kalma yolunda kritik bir 3 puanın daha sahibi oldu.
Bu sonucun ardından ev sahibi Fatih Karagümrük 41 puanda kalırken konuk ekip Ankaragücü 26 puana yükseldi.