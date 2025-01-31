  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

İkas Eyüpspor 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleden İkas Eyüpspor 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 22:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor 1-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında İkas Eyüpspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleden İkas Eyüpspor 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelede konuk takımdan 10. dakikada Radakovic ve 85. dakikada Murat Paluli kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

9 kişi kalan Net Global Sivasspor'un ağlarını 89. dakikada ev sahibi takımdan Thiam havalandırdı.

İkas Eyüpspor bu golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Maçın ardından İkas Eyüpspor 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Net Global Sivasspor ise 23 puanla 14. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da o transfer tamam!
G.Saray'da flaş ayrılık! Ajax maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'a Morata şoku! Transferde sıcak gelişme...
MSB teğmenlerin korsan yemininde kararı açıkladı! 3 disiplin amiri 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri!
TÜMOSAN Konyaspor evinde galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK farklı kazandı! Çorum FK farklı kazandı! 22:16
Trabzonspor'da o transfer tamam! Trabzonspor'da o transfer tamam! 21:52
F.Bahçe ve G.Saray'ın maç saatleri belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın maç saatleri belli oldu! 21:24
Olympiakos-A. Efes | CANLI Olympiakos-A. Efes | CANLI 21:09
Beşiktaş deplasmanda mağlup! Beşiktaş deplasmanda mağlup! 20:39
Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Premier Lig yolunda! 20:36
Daha Eski
F.Bahçe Opet evinde kayıp! F.Bahçe Opet evinde kayıp! 20:31
Santos Neymar'ı resmen duyurdu Santos Neymar'ı resmen duyurdu 19:35
TÜMOSAN Konyaspor evinde galip! TÜMOSAN Konyaspor evinde galip! 19:14
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! 18:56
G.Saray'a Morata şoku! G.Saray'a Morata şoku! 18:40
F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI F.Bahçe Beko-V. Bologna | CANLI 18:26