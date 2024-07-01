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Eyüpspor Umut Meraş'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Umut Meraş'ı kadrosuna dahil etti. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 22:08
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Eyüpspor Umut Meraş'ı transfer etti

Beşiktaş'tan ayrılan Umut Meraş'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli oyuncu, Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

Üç sezon forma giydiği Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından tercihini Eyüpspor'dan yana kullanan Umut Meraş, yaptığı açıklamada, "Yüzyılı aşkın tarihiyle, adını aldığı semtin maneviyatıyla her zaman çok değerli bir kulüp olan Eyüpspor'a geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor için yeni başarıların altına imza atmak adına ben de elimden gelen mücadeleyi göstereceğim. Hep birlikte nice başarılara." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise önemli bir futbolcuyu transfer ettiklerini belirterek, "Umut Meraş, ülkemizi yurt dışında temsil etmiş, A Milli Takım'ın formasını terletmiş önemli bir futbolcu. Süper Lig maratonunda bize çok katkı sağlayacağına inanarak gerçekleştirdiğimiz bir transfer oldu. İki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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