Ziraat Türkiye Kupası
Belgrad'da skandal pankarta Fenerbahçe'den parkede tokat gibi yanıt!

Belgrad’da skandal pankarta Fenerbahçe’den parkede tokat gibi yanıt!

Partizan tribünlerinde açılan skandal pankartın büyük tepki topladığı maçta temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahada sergilediği üstün oyunla rakibini 99-87 mağlup etti ve provokasyona sahada tokat gibi bir yanıt verdi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 00:37
Belgrad’da skandal pankarta Fenerbahçe’den parkede tokat gibi yanıt!

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında değerli bir galibiyete imza attı. Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 99-87 kazanarak sezonun 7. galibiyetini hanesine yazdırdı. Ev sahibi Partizan ise 8. yenilgisini aldı.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL PANKART!

Karşılaşma öncesi Belgrad Arena'da büyük bir skandal yaşandı. Partizan tribünleri, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obilic'i tasvir eden Türk karşıtı bir pankart açtı.

Dakikalarca süren provokatif tezahüratlar tepki toplarken temsilcimiz Fenerbahçe Beko parkede verdiği karşılıkla en net yanıtı sahada gösterdi.

Sırbistan'da skandal pankart! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇIN PERİYOT SONUÇLARI

1. Çeyrek: Partizan 11-24 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek: Partizan 39-56 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Partizan 68-75 Fenerbahçe Beko

4. Çeyrek: Partizan 87-99 Fenerbahçe Beko

Sırbistan'da skandal pankart!
