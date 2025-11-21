Belgrad’da skandal pankarta Fenerbahçe’den parkede tokat gibi yanıt!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında değerli bir galibiyete imza attı. Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 99-87 kazanarak sezonun 7. galibiyetini hanesine yazdırdı. Ev sahibi Partizan ise 8. yenilgisini aldı.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL PANKART!

Karşılaşma öncesi Belgrad Arena'da büyük bir skandal yaşandı. Partizan tribünleri, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obilic'i tasvir eden Türk karşıtı bir pankart açtı.

Dakikalarca süren provokatif tezahüratlar tepki toplarken temsilcimiz Fenerbahçe Beko parkede verdiği karşılıkla en net yanıtı sahada gösterdi.

MAÇIN PERİYOT SONUÇLARI

1. Çeyrek: Partizan 11-24 Fenerbahçe Beko

2. Çeyrek: Partizan 39-56 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek: Partizan 68-75 Fenerbahçe Beko

4. Çeyrek: Partizan 87-99 Fenerbahçe Beko