Haberler EuroLeague Sırbistan'da skandal! Partizan tribünlerinden provokatif pankart

Sırbistan'da skandal! Partizan tribünlerinden provokatif pankart

Belgrad’da oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko EuroLeague maçında Sırp taraftarlar Türk karşıtı pankart ve tezahüratlarla skandal bir provokasyona imza attı. Bu skandal pankart karşısında EuroLeague yönetimi ise sessiz kaldı.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 23:52 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 00:00
Sırbistan'da skandal! Partizan tribünlerinden provokatif pankart

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a konuk oldu. Belgrad Arena'daki karşılaşma öncesinde ve sırasında yaşanan görüntüler büyük tepki çekti.

Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obilic'i tasvir eden bir pankart açtı. Tribünlerde dakikalarca Türk karşıtı tezahüratlar yapıldı. Tribünlerde açılan skandal pankart büyük tepki çekti.

EuroLeague yönetimi ise bu olaylar karşısında sessiz kaldı. Organizasyonun bu açık provokasyona müdahale etmemesi tepkilere sebep oldu.

FENERBAHÇE'DEN SAHADA TOKAT GİBİ CEVAP

Tüm bu gerilime rağmen Fenerbahçe Beko oyuncuları parkede muazzam bir performans sergiledi. Karşılaşmaya 12-0'lık bir seriyle başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 56-39 önde tamamladı. Temsilcimiz üstün oyunuyla tribünlerdeki provokasyonlara güçlü bir yanıt verdi.

İŞTE O SKANDAL PANKART

