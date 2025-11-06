Fenerbahçe Asvel’i ağırlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 9. haftasında bugün Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak S Sports canlı yayınlayacak. Son şampiyon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin geride kalan 8 haftasında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. Oynadığı maçlarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 16. sırada girdi.

GALİBİYET YOLUNA GİRMELİYİZ

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Asvel maçı öncesi galibiyet serisine dönmek istediklerini belirtti. Asvel'in atletik yapısı, ribaund üstünlüğü ve fizikli oyuncularına karşı top dolaştırmanın ve bireysel-takım gelişiminin kritik olduğunu vurguladı. Takımın ABD'li oyuncusu Armando Bacot'un ise, " Önceki maçlardan edindiğimiz dersleri geliştirerek sahaya yansıtmalı ve bizi yeniden ayağa kaldıracak o galibiyete ulaşmalıyız" dedi.